Coppa Italia in mostra al Grattacielo Piemonte

La Coppa Italia è stata portata questa mattina al Grattacielo Piemonte, dopo che gli organizzatori hanno deciso di esporla per celebrare la finale imminente. La coppa si trova ora in una teca trasparente all’ingresso dell’edificio, davanti a numerosi passanti e appassionati di calcio. La scelta di questa location mira a coinvolgere più persone e creare entusiasmo in città.

La Coppa Italia è stata esposta questa mattina al Grattacielo Piemonte, punto di riferimento urbano che concentra l'attenzione su una tappa significativa della stagione sportiva. L'immagine presenta lo scudetto centrale all'interno di un allestimento mirato a valorizzare l'evento, offrendo una visuale immediata della cornice cittadina. Nella fotografia ufficiale si riconoscono due protagonisti istituzionali: il Presidente della Regione Piemonte e l'assessore presente con deleghe estese. Il trofeo è stato collocato in primo piano all'interno dell'area espositiva del Grattacielo Piemonte, dove sono stati catturati scatti che mostrano la presenza del trofeo insieme alle autorità regionali.