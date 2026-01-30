Grattacielo il futuro delle torri | dalla demolizione all’intervento privato i 4 possibili scenari

Mentre il conto alla rovescia per lo sgombero delle torri A e C di Ferrara è ormai agli ultimi giorni, la città si chiede cosa succederà dopo. Sono quattro le opzioni sul tavolo: demolizione, riqualificazione, intervento privato o una soluzione mista. La decisione finale potrebbe cambiare completamente il volto di questa zona, ma ancora nessuna scelta è stata presa. Nel frattempo, gli abitanti osservano con attenzione e aspettano di sapere cosa li aspetta.

Ferrara, 30 gennaio 2026 – Mentre scorre la sabbia nella clessidra dello sgombero delle torri A e C, gli abitanti (e l'intera città) si interrogano sul futuro del Grattacielo. A quasi due settimane dall' incendio che ha reso inagibile la torre B, seguito dalle ordinanze del sindaco che disponevano lo svuotamento delle altre parti dell'edificio per ragioni di sicurezza, le certezze sono ben poche. Le quattro ipotesi sul destino del Grattacielo (e dei suoi inquilini) . GRATTACIELO PROBLEMATICHE SI PREPARANO GLI SCATOLONI PER IL TRASFERIMENTO La strada che si trovano dinnanzi gli inquilini dei giganti di cemento sembra essere lastricata di dubbi e interrogativi.

