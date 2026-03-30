Grandine blackout e tre punti | la Casertana accende il Pinto e spegne il Sorrento

Durante il match tra Casertana e Sorrento, la partita è stata interrotta a causa di una grandinata e di un blackout che hanno coinvolto lo stadio. Nonostante questi impedimenti, i padroni di casa sono riusciti a mantenere il vantaggio e hanno conquistato i tre punti in classifica. La gara si è svolta al “Pinto” e ha visto i falchetti ottenere la vittoria, confermando il loro attuale rendimento positivo.

Tra maltempo e stop forzati, i falchetti di Coppitelli vincono il derby grazie a Butic e Bentivegna e tornano a ridosso del terzo posto con una prova di carattere Non bastano la grandine e persino un blackout a fermare la corsa della Casertana. Al “Pinto” va in scena un derby surreale ma esaltante, che i falchetti portano a casa con merito, confermando il grande momento di forma. La squadra di Coppitelli infila il quinto risultato utile consecutivo, conquista tre punti pesantissimi e si rimette in scia delle prime posizioni, accarezzando nuovamente il sogno del terzo posto. Una vittoria costruita con determinazione, qualità e spirito di sacrificio, simbolo di una squadra che ormai ha trovato identità e consapevolezza. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Grandine, blackout e tre punti: la Casertana accende il Pinto e spegne il Sorrento Articoli correlati Leggi anche: La Casertana batte il Picerno e conquista tre punti fondamentali Leggi anche: La Casertana ritrova vittoria e sorriso: battuto il Foggia al Pinto Casertana, il derby riaccende il sogno 'Pinto': "Entro lunedì il progetto esecutivo e poi la Serie B"Dopo il successo contro la Salernitana il presidente D’Agostino rilancia: "Partirà la ricostruzione dello stadio e prima di lasciare voglio la Serie...