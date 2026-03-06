Casertana il derby riaccende il sogno ' Pinto' | Entro lunedì il progetto esecutivo e poi la Serie B

La Casertana ha vinto il derby contro la Salernitana, riaccendendo l’interesse attorno allo stadio Pinto. Entro lunedì sarà presentato il progetto esecutivo per il nuovo impianto, un passo importante nel percorso verso la Serie B. La società ha annunciato che il progetto sarà pronto a breve, mentre il focus rimane sulla crescita del club e sui lavori di riqualificazione dell’impianto.

Dopo il successo contro la Salernitana il presidente D'Agostino rilancia: "Partirà la ricostruzione dello stadio e prima di lasciare voglio la Serie B" Il derby vinto contro la Salernitana accende l'entusiasmo in casa Casertana, ma la vera partita per il futuro rossoblu si gioca anche fuori dal campo. Al centro dei programmi della società c'è infatti la ricostruzione dello stadio Pinto, progetto che il presidente Giuseppe D'Agostino considera il passaggio chiave per il rilancio del club. La festa per il successo nel derby si è spostata anche in sala stampa, dove il patron rossoblù – accompagnato dalla moglie Teresa – ha partecipato all'euforia della squadra e dei tifosi.