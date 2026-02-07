La Casertana ritrova vittoria e sorriso | battuto il Foggia al Pinto
La Casertana torna a sorridere dopo le recenti difficoltà. Al Pinto, i falchetti battono il Foggia grazie a un gol decisivo di Kallon, che permette alla squadra di conquistare tre punti fondamentali. Dopo aver rischiato di perdere la partita in rimonta, la squadra di casa reagisce e si prende la vittoria.
La Casertana ritrova vittoria e sorriso. Dopo la paura per la rimonta subita, da 2-0 a 2-2, ci pensa Kallon a regalare i tre punti con il Foggia ai falchetti.I ragazzi di mister Coppitelli, dopo tre sconfitte consecutive, vogliono lasciarsi alle spalle il periodo negativo e ritrovare la vittoria.🔗 Leggi su Casertanews.it
Top & Flop di Casertana-FoggiaLa Casertana dopo 3 ko consecutivi ritrova la vittoria superando allo stadio Alberto Pinto il Foggia al termine di un match decisamente movimentato. Dopo una primissima fase di ... tuttoc.com
DIRETTA/ Casertana Foggia (risultato finale 3-2), bella vittoria per i campani (Serie C, 7 febbraio 2026)Diretta Casertana Foggia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Pinto per il venticinquesimo turno della Serie C 2025/2026 (girone C) ... ilsussidiario.net
