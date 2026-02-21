La Casertana batte il Picerno e conquista tre punti fondamentali

La vittoria della Casertana contro il Picerno nasce da un gol segnato nei primi minuti e dà loro tre punti essenziali in classifica. La squadra mostra determinazione e riesce a mantenere il vantaggio nonostante le tentativi di rimonta degli avversari. Al Pinto, i tifosi festeggiano un risultato importante che potrebbe cambiare il loro cammino stagionale. La partita si conclude con la squadra locale che difende bene il risultato fino al fischio finale.

Kontek apre e Casarotto la chiude. In mezzo il momentaneo pareggio di Abreu La Casertana ritrova la vittoria. Al Pinto i falchetti si impongono sul Picerno per 2-1. Pronti via e la Casertana va subito avanti. Al 3’ Kontek svetta in area su un’azione da calcio d’angolo e insacca alle spalle di Marcone. I rossoblu sono pimpanti. Prima Casarotto e poi Ouhadda impensieriscono Marcone bravo in due occasioni a cavallo del quarto d’ora. La risposta degli ospiti è in una girata di Abreu che si spegne oltre la traversa. Il primo tempo è un monologo con Marcone che tiene in partita i suoi. L’estremo difensore prima devia in angolo una conclusione di Bentivegna, poi blocca un tiro di Oukhadda. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Fiorentina-Cagliari 1-2, tre punti fondamentali per i sardiIl Cagliari ottiene una vittoria importante in chiave salvezza, battendo 2-1 la Fiorentina al ‘Franchi’ nella 22ª giornata di Serie A.

Buongiorno avvisa il Napoli: «Col Verona servirà intensità, tre punti fondamentali»Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha sottolineato l’importanza della partita contro il Verona, evidenziando che sarà necessario affrontarla con determinazione e concentrazione.

