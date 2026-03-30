Gorizia mette in vetrina il TeamGym | seconda prova Gold tra numeri importanti e nuovi verdetti

Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, il PalaBigot di Gorizia ha ospitato la seconda prova del Campionato Nazionale Gold di Teamgym. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti e ha portato a nuovi risultati e classifiche, confermando l’interesse crescente verso questa disciplina. La competizione si è svolta secondo le modalità previste, con esibizioni di alto livello e attenzione alle nuove regole.

La seconda prova del Campionato Nazionale Gold di Teamgym ha animato il PalaBigot di Gorizia nel fine settimana del 28 e 29 marzo, confermando il buon momento della disciplina guidata dalla DTM Ornella Padovan. L’evento, organizzato dalla Dinamic Gym, ha coinvolto complessivamente 270 atleti suddivisi in 46 rappresentative: sabato spazio ai Miniteam, con 120 ginnasti di 26 squadre, mentre domenica sono scena in pedana i Team, con altri 150 atleti in rappresentanza di 20 club. La Federazione ha sottolineato anche il buon riscontro tecnico emerso dai nuovi programmi adottati, in attesa della finale di inizio giugno a Lignano Sabbiadoro. La prima giornata ha premiato diverse società, segno di un movimento equilibrato e ben distribuito. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Ginnastica Falciai, ottimi risultati nella seconda prova del campionato regionale Gold AllieveSabato a Campi Bisenzio si è svolta la seconda prova del campionato regionale Gold Allieve, appuntamento che ha assegnato i titoli di campionesse... Ginnastica ritmica, pioggia di podi per la Gymnica 96 nella seconda prova GoldSi chiude con un bilancio più che positivo l’ultimo weekend di febbraio per la sezione ritmica di Gymnica 96, protagonista nella seconda prova di... Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: il Canada mette pressione sull’Italia! Tra poco Grassl