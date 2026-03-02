Ginnastica Falciai ottimi risultati nella seconda prova del campionato regionale Gold Allieve

Sabato a Campi Bisenzio si è disputata la seconda prova del campionato regionale Gold Allieve di ginnastica, manifestazione che ha visto le atlete competere per ottenere i titoli di campionesse regionali nelle diverse categorie. La gara ha coinvolto numerose giovani ginnaste provenienti da diverse società, con ottimi risultati per la Ginnastica Falciai. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Ginnastica Falciai, risultati del weekend tra Gold e Silver

Ginnastica Falciai: bronzo per Berti tra Gold e Silver

