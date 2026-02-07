LIVE Pattinaggio artistico Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA | il Canada mette pressione sull’Italia! Tra poco Grassl

La tensione cresce tra gli atleti in vista delle prove di pattinaggio artistico a squadre alle Olimpiadi. Tra i protagonisti c’è Daniel Grassl, 23 anni, di Merano, che si prepara a scendere in pista tra poche ore. Il Canada ha già messo pressione con ottimi punteggi, e l’Italia cerca di rispondere al meglio per non perdere terreno. La gara si fa sempre più incerta e il pubblico aspetta con trepidazione l’esecuzione dell’azzurro.

Grande attesa per l'azzurro Daniel Grassl, 23 anni, nato a Merano, dove risiede. E' allenato fra Torino e Courmayeur da Edoardo De Bernardis. E' stato argento agli Europei 2022, settimo sia ai Giochi Olimpici di Pechino che ai Mondiali di Montpellier, nel 2023 è stato sesto agli Europei e 12mo ai Mondiali, lo scorso anno, al rientro dopo lo stop per la questione doping, è stato argento alle Universiadi di Torino, ottavo agli Europei di Tallin e 13mo ai Mondiali di Boston. Quest'anno è stato secondo in Cina, quinto negli States e quarto nella finale del Gran Prix, è campione dì'Italia in carica ed è stato 13mo all'Europeo di Sheffield.

Questa mattina i pattinatori azzurri sono saliti sul ghiaccio per le prove a squadre alle Olimpiadi.

In una gara combattuta, l’Italia è salita di posizioni e ora si trova al terzo posto nella prova a squadre delle Olimpiadi di pattinaggio artistico.

