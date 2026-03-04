Ginnastica ritmica pioggia di podi per la Gymnica 96 nella seconda prova Gold

Nell'ultimo fine settimana di febbraio, la sezione ritmica di Gymnica 96 ha conquistato numerosi podi nella seconda prova Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica. La competizione si è svolta con numerosi atleti in gara, portando a risultati significativi per la squadra. La giornata ha visto diverse discipline e categorie ottenere riconoscimenti e medaglie.

Si chiude con un bilancio più che positivo l'ultimo weekend di febbraio per la sezione ritmica di Gymnica 96, protagonista nella seconda prova di Specialità Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica. Una competizione che ha visto le atlete forlivesi salire ripetutamente sul podio, confermando la crescita costante del gruppo e l'ottimo lavoro svolto in palestra. Ad aprire le danze sono state le più giovani della categoria Junior 1. Brilla la prova di Ginevra Rrushi, che si laurea vicecampionessa regionale alle clavette, impreziosendo la sua gara con un quarto posto al cerchio, sfiorando il podio per pochi decimi. Una prestazione solida e convincente, che lascia intravedere ampi margini di miglioramento.