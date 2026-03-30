Gli studenti del Ramadù sono gli Argonauti della Dea Feronia

Lo scorso venerdì 27 marzo è iniziato il progetto “Gli Argonauti della Dea Feronia” presso il Palazzo comunale di Cisterna. L'iniziativa coinvolge gli studenti del IV e V anno dell’indirizzo scientifico del polo liceale “Massimiliano Ramadù”. Durante il primo incontro, sono intervenuti gli architetti Franco Ianiri e altri professionisti del settore. La sessione ha visto la partecipazione degli studenti e la presentazione di temi legati al patrimonio archeologico e architettonico.

Il percorso si inserisce nell’ambito delle attività di formazione e orientamento al lavoro e si articolerà in un totale di 30 ore tra studio, approfondimenti teorici ed esperienze dirette sul campo.Nata dalla collaborazione tra il Comune di Cisterna di Latina e il Ramadù, il progetto - coordinato dalla docente referente Daniela Battiati - punta a trasformare i ragazzi in veri e propri “ciceroni” del rinnovato spazio pubblico. Il percorso formativo si svilupperà attraverso un calendario di incontri dedicati alla storia del giardino e del territorio, all’illustrazione del progetto di riqualificazione e ai momenti di confronto sulle scelte metodologiche e stilistiche che hanno guidato il processo creativo e tecnico che ha trasformato la piazza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Gli studenti del Ramadù sono gli Argonauti della Dea Feronia Una selezione di notizie su Argonauti della Dea 50 studenti del Ramadù al "lavoro" in ComuneGli studenti dell'istituto Ramadú di Cisterna hanno iniziato nella mattinata di ieri il progetto di formazione e cittadinanza attiva presso l’Ufficio... Leggi anche: Il ristorante dove gli chef sono gli studenti adesso diventa (anche) d'asporto Leggi anche: I ragazzi monzesi vanno alle Olimpiadi con il ristorante per gli atleti: chi sono gli studenti cuochi