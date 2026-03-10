Il ristorante dove gli chef sono gli studenti adesso diventa anche d' asporto

Il ristorante didattico della scuola Paolo Borsa di Monza si amplia e ora offre anche il servizio d'asporto. Oltre a poter mangiare in sede, i clienti possono ordinare i piatti preparati dagli studenti e riceverli a casa o al lavoro. La novità riguarda la possibilità di gustare le specialità del ristorante anche fuori dal locale.

Il ristorante didattico della scuola Paolo Borsa si ingrandisce. E oltre a servire le sue prelibatezze nella sede monzese di via Borsa, adesso permette ai commensali di gustare i piatti preparati dagli studenti anche a casa e al lavoro. Da questa settimana verrà attivato il servizio d’asporto: il cliente lo prenota e poi lo viene a ritirare direttamente a scuola. Per adesso il servizio d’asporto è limitato solo al piatto principale che, per giovedì 12 marzo, saranno le mezzemaniche all’amatriciana con pomodoro, guanciale croccante e pecorino. “Con questo nuovo servizio speriamo di soddisfare una richiesta che molti dei nostri clienti ci hanno espresso, permettendo di gustare i nostri piatti anche comodamente a casa”, fanno sapere dalla prestigiosa scuola civica monzese. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: I ragazzi monzesi vanno alle Olimpiadi con il ristorante per gli atleti: chi sono gli studenti cuochi

Gli studenti diventano chef a cinque cerchiGli studenti del percorso per operatore della Ristorazione del Centro di Formazione Professionale In-Presa (di Carate e Giussano) protagonisti ai...

Five Lives of Rejection—In the Sixth, She Walked Past Him to the One Who Waited.LYDJ

Contenuti utili per approfondire Il ristorante dove gli chef sono gli...

Temi più discussi: Marzo 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; 'Mai sentirsi arrivati, restate umili: ho 9 ristoranti in Spagna e 3 in Francia, ma continuo a studiare; Chi è Norbert Niederkofler, lo chef che ha trasformato le Dolomiti in un laboratorio gastronomico; 227 chilometri di gusto: il viaggio tra Napoli e Roma firmato dallo chef Gentile.

Norbert Niederkofler: chi è lo chef ospite della finale di Masterchef Italia 15/ Età, dove vive, ristoranteTutto quello che c'è da sapere su Norbert Niederkofler, chef stellato ospite della finale di Masterchef Italia 15. ilsussidiario.net

Chef Norbert Niederkofler nella finale di Masterchef: quanto costa mangiare nel suo ristorante a BrunicoOggi, giovedì 5 marzo, va in onda la finale di Masterchef Italia, chi vincerà tra i 4 finalisti? Ospite d'onore, lo Chef 3 stelle Michelin Norbert Niederkofler ... fanpage.it

OFFERTA DI LAVORO: RISTORANTE DI SALA CONSILINA CERCA UNA PERSONA PER LE PULIZIE Se la persona è straniera si richiede che parli in italiano. Per informazioni telefonare al numero 0975 527221 - facebook.com facebook

Vincent Van Gogh. Ristorante De la Sirene ad Asnieres x.com