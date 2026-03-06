50 studenti del Ramadù al lavoro in Comune

Venerdì mattina, cinquanta studenti dell’istituto Ramadú di Cisterna hanno iniziato un percorso di formazione e cittadinanza attiva presso l’Ufficio tributi del Comune. L’iniziativa coinvolge i giovani in attività legate alla gestione delle pratiche amministrative e alla conoscenza delle funzioni comunali. L’obiettivo è offrire loro un’esperienza diretta nel settore pubblico e promuovere l’impegno civico.

Gli studenti dell'istituto Ramadú di Cisterna hanno iniziato nella mattinata di ieri il progetto di formazione e cittadinanza attiva presso l'Ufficio tributi del Comune di Cisterna. I cinquanta ragazzi, di quattro classi del polo tecnico del Campus, sono stati accolti dalla segretaria generale del Comune, dalla dirigente del settore finanziario, i funzionari, il sindaco Valentino Mantini e l'assessora ai tributi Maria Innamorato. Il progetto di alternanza scuola-lavoro si svolgerà per 10 settimane e vedrà gli studenti affiancare gli operatori dell'ufficio tributi nell'attività di ricevimento dell'utenza.

