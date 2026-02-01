I ragazzi monzesi vanno alle Olimpiadi con il ristorante per gli atleti | chi sono gli studenti cuochi

Un gruppo di studenti dell’Istituto Olivetti di Monza si prepara a partecipare alle Olimpiadi 2026. Sono loro a gestire le tre cucine destinate agli atleti e alle delegazioni nell’Arena di Santa Giulia, che ospiterà le gare e ha una capienza di 16mila posti. È la prima volta che un’istituzione scolastica italiana si occupa di un progetto così importante in un evento internazionale di questa portata.

I ragazzi monzesi vanno alle Olimpiadi 2026 con il ristorante per gli atleti. Un gruppo di studenti dell’istituto Olivetti di Monza avrà l’incarico di gestire le tre cucine dedicate agli atleti e alle delegazioni nell’Arena di Santa Giulia, fulcro della manifestazione sportiva con 16mila posti.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Milano-Cortina, è ufficiale: Federica Brignone alle Olimpiadi. Quanti sono gli atleti italiani Milano-Cortina 2026 si avvicina e Federica Brignone è confermata come atleta italiana alle Olimpiadi invernali. Tutti gli atleti italiani in gara alle Olimpiadi 2026 Ecco un elenco degli atleti italiani che parteciperanno alle Olimpiadi invernali 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Giorno della Memoria - le iniziative culturali; STORIE BIANCOROSSE: GABRIELE E L’ESPERIENZA SPECIALE DA RACCATTAPALLE; La Vero Volley Monza cade con Cuneo ma lotta fino all’ultimo punto e difende la posizione in classifica; Sbarazziamoci della cultura maranza: il sit-in davanti al leone vandalizzato. - 7 alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Nella foto: ragazzi che giocano a hockey sul ghiaccio, Cortina, metà anni Cinquanta. Sullo sfondo il nuovo Palazzo delle Poste e dei Telegrafi, progettato da Edoardo Gellner ed inaugurato il 29 dicembre - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.