Giulio Regeni tutto il male del mondo | proiezione speciale alla Camera dei Deputati

Martedì 31 marzo, alle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si terrà una proiezione speciale del film “Giulio Regeni, tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti. L’evento si svolgerà in un contesto istituzionale e vedrà la partecipazione di rappresentanti politici e ospiti invitati. La visione è prevista come momento di riflessione sulla vicenda del ricercatore italiano scomparso in Egitto nel 2016.