Giulio Regeni tutto il male del mondo | proiezione speciale alla Camera dei Deputati
Martedì 31 marzo, alle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si terrà una proiezione speciale del film “Giulio Regeni, tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti. L’evento si svolgerà in un contesto istituzionale e vedrà la partecipazione di rappresentanti politici e ospiti invitati. La visione è prevista come momento di riflessione sulla vicenda del ricercatore italiano scomparso in Egitto nel 2016.
ROMA – Martedì 31 marzo, a partire dalle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà la proiezione speciale del film “Giulio Regeni, tutto il male del mondo”, per la regia di Simone Manetti. Interviene la segretaria di presidenza, Gilda Sportiello. Il dibattito, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” è il primo documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano ritrovato ucciso nei pressi del Cairo il 3 febbraio del 2016. A raccontare la storia di Giulio, per la prima volta, sono i suoi genitori, Claudio Regeni e Paola Deffendi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altri aggiornamenti su Giulio Regeni
Leggi anche: "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo": proiezione speciale al cinema auditorium Zambra di Ortona
Proiezione del docufilm "Giulio Regeni: tutto il male del mondo" a CascinaA dieci anni dall’uccisione al Cairo di Giulio Regeni, il Comune di Cascina e la Città del Teatro promuovono un’iniziativa pubblica di memoria e...
Leggi anche: 'Tutto il male del mondo': in proiezione il docufilm a 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni