' Tutto il male del mondo' | in proiezione il docufilm a 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni

Da ferraratoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera a Ferrara si terrà la proiezione del docufilm ‘Giulio Regeni - Tutto il male del mondo’ al cinema Santo Spirito. Sono passati dieci anni dalla scomparsa del ricercatore e l’evento raccoglie ancora l’attenzione di molti. La serata vuole ricordare Regeni e mantenere vivo il suo caso, ancora irrisolto.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Lunedì 2 febbraio (ore 21), presso il cinema Santo Spirito di Ferrara, verrà proiettato il docufilm ‘Giulio Regeni - Tutto il male del mondo’, a dieci anni dalla scomparsa del giovane ricercatore. Più di una semplice ricostruzione, un documentario di ampio respiro che diventa simbolo di ogni lotta per i diritti civili e contro la tortura. Nel restituire i fatti, il film chiama in causa diversi esponenti politici italiani, illumina gli equilibrismi tra corso delle indagini e relazioni diplomatiche.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Giulio Regeni

“Tutto il male del mondo”: il trailer del docufilm su Giulio Regeni a 10 anni dal suo omicidio

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, riviviamo gli eventi e le indagini attraverso il trailer del nuovo docufilm.

Tutto il male del mondo sul volto di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa. La verità giudiziaria in un documentario

Dieci anni dopo il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni, un documentario approfondisce la verità giudiziaria e il dolore di una famiglia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giulio Regeni

Argomenti discussi: Giulio Regeni - Tutto il male del mondo; Giulio Regeni, Tutto il male del mondo in un docufilm; Tutto il male del mondo, il documentario che riapre il caso Regeni; Tutto il male del mondo: il documentario su Giulio Regeni, a dieci anni dalla sua morte.

tutto il male delGiulio Regeni - Tutto il male del mondo vince il Nastro della legalità 2026Il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani ha assegnato il Nastro della legalità 2026 al documentario Giulio Regeni - Tutto il male del mondo. Il premio, consegnato a Milano sul pal ... tg24.sky.it

tutto il male delIl Nastro della legalità 2026 a Giulio Regeni – Tutto il male del mondoIl premio dei Giornalisti Cinematografici onora il documentario che ricostruisce la vicenda del ricercatore italiano. mymovies.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.