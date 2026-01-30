' Tutto il male del mondo' | in proiezione il docufilm a 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni

Lunedì sera a Ferrara si terrà la proiezione del docufilm ‘Giulio Regeni - Tutto il male del mondo’ al cinema Santo Spirito. Sono passati dieci anni dalla scomparsa del ricercatore e l’evento raccoglie ancora l’attenzione di molti. La serata vuole ricordare Regeni e mantenere vivo il suo caso, ancora irrisolto.

Lunedì 2 febbraio (ore 21), presso il cinema Santo Spirito di Ferrara, verrà proiettato il docufilm 'Giulio Regeni - Tutto il male del mondo', a dieci anni dalla scomparsa del giovane ricercatore. Più di una semplice ricostruzione, un documentario di ampio respiro che diventa simbolo di ogni lotta per i diritti civili e contro la tortura. Nel restituire i fatti, il film chiama in causa diversi esponenti politici italiani, illumina gli equilibrismi tra corso delle indagini e relazioni diplomatiche.

