Giulio Regeni - Tutto il male del mondo | proiezione speciale al cinema auditorium Zambra di Ortona

Al cinema auditorium Zambra di Ortona si è tenuta una proiezione speciale dedicata a Giulio Regeni. La serata ha richiamato molte persone, tutte attente a ricordare il giovane ricercatore italiano trovato morto al Cairo. La pellicola ripercorre gli eventi e le indagini ancora aperte sulla sua scomparsa e uccisione, che continuano a dividere l’opinione pubblica.

Mercoledì 18 febbraio, alle ore 20.45, la sala ortonese ospiterà il film documentario "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo", per la regia di Simone Manetti. L'appuntamento intende offrire un momento di riflessione profonda su una delle vicende più toccanti della storia recente, analizzando i fatti legati alla tragica scomparsa del giovane ricercatore italiano. L'iniziativa nasce dalla stretta collaborazione con la sezione Anpi “Dario Serafini” di Ortona, a testimonianza di una volontà comune di trasformare il cinema in un presidio di legalità e impegno civile. La proiezione si inserisce in un percorso culturale volto a sensibilizzare il pubblico sui diritti umani e sulla necessità di una coscienza collettiva vigile, invitando la cittadinanza a partecipare a un racconto che esige giustizia e verità.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Giulio Regeni 'Tutto il male del mondo': in proiezione il docufilm a 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni Lunedì sera a Ferrara si terrà la proiezione del docufilm ‘Giulio Regeni - Tutto il male del mondo’ al cinema Santo Spirito. Tutto il male del mondo. La storia di Giulio Regeni La storia di Giulio Regeni torna a far parlare di sé, questa volta attraverso un nuovo docu-film. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Giulio Regeni Argomenti discussi: Giulio Regeni - Tutto il male del mondo; Al Cinema Monviso il documentario sull’omicidio di Giulio Regeni Tutto il male del mondo; Tutto il male del mondo: il documentario-verità su Giulio Regeni; Dieci anni dal ritrovamento di Giulio Regeni, il documentario in 200 cinema: ecco tutte le sale dove sarà proiettato. Proiezione del film Giulio Regeni. Tutto il male del mondo al SivoriDopo la grande affluenza registrata la scorsa settimana, a seguito di numerose richieste Mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 18.45 presso il Cinema Sivori, viene riproposto il film Giulio Regeni. mentelocale.it Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, recensione: un atto di ricerca di senso in una vicenda inspiegabileLa recensione di Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, il documentario diretto da Simone Manetti, al cinema per tre giorni con Fandango. cinefilos.it GIULIO REGENI – Tutto il male del mondo GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO ORE 20:45 “Giulio Regeni stava facendo un legittimo, chiaro, sacrosanto lavoro di ricerca. Punto. Può succedere che in un regime autocratico, dopo un colpo di Stato, anche la ricerca costituis - facebook.com facebook Sono passati dieci anni dal rapimento e dalla morte di Giulio Regeni. Continuiamo a chiedere verità e giustizia. #10annisenzagiulio #veritàegiustiziaperGiulio #GiulioRegeni x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.