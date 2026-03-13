Proiezione del docufilm Giulio Regeni | tutto il male del mondo a Cascina

A dieci anni dall’uccisione di Giulio Regeni al Cairo, il Comune di Cascina e la Città del Teatro organizzano una proiezione pubblica del docufilm “Giulio Regeni: tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti. L’evento si svolgerà nella città toscana e intende mantenere viva la memoria dell’evento e promuovere un momento di confronto pubblico.

A dieci anni dall’uccisione al Cairo di Giulio Regeni, il Comune di Cascina e la Città del Teatro promuovono un’iniziativa pubblica di memoria e impegno civile con la proiezione del docufilm “Giulio Regeni: tutto il male del mondo”, realizzato dal regista Simone Manetti. L’appuntamento è per martedì 24 marzo alle 18 alla Città del Teatro. Alla proiezione saranno presenti il regista Simone Manetti e l’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, che in questi anni ha seguito con determinazione il percorso giudiziario culminato nell’apertura, a Roma, del processo nei confronti di quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, imputati per il sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore friulano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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