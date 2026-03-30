Giugliano Minoranza contro ex sindaco Pirozzi | Aumento indennità per ruolo in Eda atto irresponsabile

A Giugliano, l'opposizione critica l'ex sindaco per aver approvato un aumento delle indennità legate al ruolo nell'ente di gestione dei rifiuti ambientali. La minoranza definisce questa decisione un atto irresponsabile, opponendosi alla misura e chiedendo chiarimenti sulla sua validità e sulle motivazioni che l'hanno portata a questa scelta. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito tra le parti coinvolte.