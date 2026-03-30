Gisele Parli è la figlia di Adriana Volpe, conduttrice televisiva italiana, e dell’imprenditore svizzero Roberto Parli. La relazione tra i genitori si è conclusa in modo negativo, e Gisele ha raccontato di aver vissuto momenti difficili con il padre. La figlia ha rilasciato dichiarazioni riguardo alla loro relazione e alle difficoltà affrontate durante il loro rapporto.

Gisele Parli è la figlia della conduttrice televisiva italiana Adriana Volpe e dell’imprenditore svizzero Roberto Parli. Adriana Volpe è stata sposata con il papà di Gisele dal 2008 al 2020. Nel 2011 la coppia da il benvenuto alla figlia Gisele. I primi anni del matrimonio scorrono felici, fino a quando nel 2019 arrivano notizie riguardo abusi di alcol e psicofarmaci da parte dell’imprenditore, sfociati in episodi di violenza verso la celebre moglie e la figlia. Durante la partecipazione della Volpe al Grande Fratello nel 2020, l’uomo porta senza consenso della conduttrice Gisele in Svizzera. La separazione arriverà nel 2021, mentre quattro anni dopo a seguito di una denuncia fatta dal volto tv, l’ex marito viene condannato a due anni di reclusione per maltrattamenti ai danni della Volpe e della figlia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gisele Parli, chi è la figlia di Adriana Volpe (e chi è il padre, finita malissimo): “Con lui abbiamo vissuto l’inferno”

Contenuti e approfondimenti su Gisele Parli

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