La vicenda di Gisèle Pelicot ha scosso l’opinione pubblica francese ed europea, diventando uno dei casi più discussi degli ultimi anni. La donna, oggi settantenne, è stata vittima per un decennio di abusi sistematici da parte del marito Dominique Pelicot, che la narcotizzava e la esponeva a violenze da parte di altri uomini. In questo contesto emerge la figura di Caroline Darian, una delle tre figlie della coppia, che ha scelto di raccontare la propria storia in un memoir diventato un caso editoriale. Chi è Caroline? Qual è stato il suo percorso personale? E come si è evoluto il rapporto con la madre dopo la scoperta degli abusi? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot: la storia familiare, gli abusi e il rapporto con la madre

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