Adriana Volpe ha avuto due ex mariti, Chicco Cangini e Roberto Parli, padre della sua figlia Gisele. Attualmente è fidanzata con Dario Costantini. La sua storia sentimentale comprende queste relazioni passate, che hanno contribuito a formare la sua vita privata. La donna ha condiviso momenti di vita con entrambi gli ex mariti prima di trovare un nuovo compagno.

Felicemente fidanzata al fianco di Dario Costantini, Adriana Volpe ha alle spalle due ex che hanno segnato la sua vita sentimentale e resa madre della figlia Gisele. La conduttrice dallo scorso venerdì 13 marzo ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e che stasera si aprirà ufficialmente con l’arrivo dei restanti concorrenti nel corso della prima puntata del reality in diretta su Canale 5. A cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, quando iniziava a farsi conoscere dal grande pubblico, Adriana Volpe ha una relazione con Chicco Cangini, con il quale convolerà a nozze nel 2000. Il matrimonio con l’imprenditore romagnolo si concluderà dopo pochi mesi, ma non sono mai stati resi noti i motivi che hanno portato alla fine della relazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i due ex mariti di Adriana Volpe, Chicco Cangini e Roberto Parli (padre della figlia Gisele)

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