Chi è Caroline Darian la figlia di Gisèle Pelicot

Da metropolitanmagazine.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Caroline Darian – il cui vero nome è Caroline Peyronnet – è nata negli anni ’70 in Francia da Gisèle e Dominique Pelicot. Ha due fratelli: David e Florian. Proprio dalla crasi dei nomi dei fratelli è nato il cognome d’arte Darian. Caroline Darian  lo racconta al  Telegraph  a posteriori, dopo aver scoperto quello che il padre aveva fatto alla madre, Gisèle Pelicot, per anni utilizzata come preda sessuale, narcotizzata, abusata e prestata alle violenze di altri uomini, che venivano anche filmate. Scrivere di quello che le è accaduto è stato per lei terapeutico, anche se ancora non conosce nel dettaglio cosa le è stato fatto perché, nonostante... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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