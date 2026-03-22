Chi è Caroline Darian la figlia di Gisèle Pelicot

Caroline Darian – il cui vero nome è Caroline Peyronnet – è nata negli anni ’70 in Francia da Gisèle e Dominique Pelicot. Ha due fratelli: David e Florian. Proprio dalla crasi dei nomi dei fratelli è nato il cognome d’arte Darian. Caroline Darian lo racconta al Telegraph a posteriori, dopo aver scoperto quello che il padre aveva fatto alla madre, Gisèle Pelicot, per anni utilizzata come preda sessuale, narcotizzata, abusata e prestata alle violenze di altri uomini, che venivano anche filmate. Scrivere di quello che le è accaduto è stato per lei terapeutico, anche se ancora non conosce nel dettaglio cosa le è stato fatto perché, nonostante... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Aggiornamenti e notizie su Caroline Darian

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«Per me, mio padre è morto. Ma è ancora più difficile elaborare il lutto di un genitore ancora in vita». Caroline Darian, che in realtà si chiama Caroline Peyronnet, è nata in Francia negli anni Settanta da Gisèle e Dominique Pelicot. Ha due fratelli, David e Flori facebook