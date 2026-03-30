Giro d' Italia 2026 l' allarme di Almeida | Le cose non vanno molto bene

Il Giro d'Italia 2026 è al centro di attenzione dopo le dichiarazioni di un ciclista professionista, che ha commentato la situazione attuale della corsa. In una conferenza stampa, il corridore ha affermato che le cose non stanno andando bene. La giornata si è svolta a Roma, il 30 marzo 2026, con alcune dichiarazioni che hanno attirato l'interesse di appassionati e addetti ai lavori.

Roma, 30 marzo 2026 - Maliziosamente, a meno di imprevisti, per molti Jonas Vingegaard è già più del favorito numero uno alla vittoria finale del Giro d'Italia 2026, quello del suo debutto: contano i segnali lanciati tra Parigi-Nizza 2026 e la recentissima Volta a Catalunya 2026 ma, probabilmente conta anche un parterre di avversari che non sembra potergli incutere molto timore. A maggior ragione se Joao Almeida, in teoria il più accreditato del lotto, a poche settimane dall'inizio della Corsa Rosa lancia un allarme sulla propria condizione fisica. L'allarme di Almeida. Proprio la corsa catalana, terminata ieri, ha messo in evidenza quanto già era emerso in questa prima parte di stagione: solo un 38esimo posto finale in classifica generale che ha fatto seguito al ritiro dalla Parigi-Nizza 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, l'allarme di Almeida: "Le cose non vanno molto bene" Articoli correlati Giro d'Italia 2026, Almeida sfida Vingegaard: “Tutti sono battibili, tranne Pogacar”Roma, 16 gennaio 2026 - Prima dell'annuncio della partecipazione, la prima assoluta, di Jonas Vingegaard al Giro d'Italia 2026 uno dei maggiori... Leggi anche: João Almeida preoccupato in vista del Giro: “Devo fare ulteriori analisi, non mi sento bene sulla bici” Joao Almeida lancia la sfida a Vingegaard: “Penso che sia battibile al Giro d’Italia”Nonostante alcune assenze di lusso (su tutte quella di Tadej Pogacar), si preannuncia sicuramente spettacolare la prossima edizione del Giro...