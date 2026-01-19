Joao Almeida si prepara a sfidare Vingegaard nel prossimo Giro d’Italia, ritenendo il rivale battibile. La corsa si presenta interessante, anche senza alcune grandi stelle come Pogacar, e sarà sicuramente un evento da seguire per gli appassionati di ciclismo. L’edizione 2024 promette spettacolo e competizione, con atleti di alto livello pronti a confrontarsi lungo le strade italiane.

Nonostante alcune assenze di lusso (su tutte quella di Tadej Pogacar), si preannuncia sicuramente spettacolare la prossima edizione del Giro d’Italia, ancor di più dopo l’ufficialità della presenza di Jonas Vingegaard. Il danese vuole conquistare la Tripla Corona dopo le affermazioni al Tour e alla Vuelta, ma avrà un avversario di lusso da affrontare. Si tratta di Joao Almeida, che partirà con il ruolo di capitano della UAE Emirates XRG. Il portoghese ha chiuso secondo la Vuelta l’anno scorso proprio alle spalle del danese e vuole riscattarsi. Le sue parole a In de Leiderstrui: “La presenza di Vingegaard al Giro darà alla corsa più peso e anche un significato maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Joao Almeida lancia la sfida a Vingegaard: “Penso che sia battibile al Giro d’Italia”

Giro d’Italia 2026: chi parteciperà? Joao Almeida, Yates e Pellizzari confermati. Vingegaard può cambiare tuttoIl Giro d’Italia 2026 si avvicina, con alcuni nomi già confermati come Joao Almeida, Yates e Pellizzari.

Giro d'Italia 2026, Almeida sfida Vingegaard: “Tutti sono battibili, tranne Pogacar”Il Giro d'Italia 2026 si avvicina e tra i principali protagonisti emergono Jonas Vingegaard e Joao Almeida.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Joao Almeida lancia la sfida a Vingegaard: “Penso che sia battibile al Giro d’Italia” - Nonostante alcune assenze di lusso (su tutte quella di Tadej Pogacar), si preannuncia sicuramente spettacolare la prossima edizione del Giro d'Italia, ... oasport.it