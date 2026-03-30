João Almeida preoccupato in vista del Giro | Devo fare ulteriori analisi non mi sento bene sulla bici

João Almeida ha partecipato questa settimana al Giro della Catalogna, una corsa a tappe in Spagna conclusa ieri con la vittoria di Jonas Vingegaard. Tuttavia, il ciclista portoghese ha dichiarato di non sentirsi bene sulla bici e ha annunciato di dover svolgere ulteriori analisi per comprendere meglio il suo stato di salute. La sua stagione non è iniziata nel modo previsto.

Non è stato un inizio di stagione brillante per João Almeida. Il portoghese ha preso parte questa settimana al Giro della Catalogna 2026, corsa a tappe spagnola conclusa ieri con la vittoria della generale di Jonas Vingegaard. Per il corridore della UAE Emirates XRG è arrivato solo un 38esimo posto, a causa di una condizione molto lontana dal 100%. In questo inizio di 2026 la forma fisica di Almeida ha sempre sollevato molti interrogativi. Prima il ritiro dalla Parigi-Nizza, ora un Giro di Catalogna al di sotto delle aspettative per il lusitano che non sembra pronto alle impegnative dei Grandi Giri. Eppure manca sempre meno alla Corsa Rosa, grande obiettivo del nativo di A Dos Francos. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - João Almeida preoccupato in vista del Giro: “Devo fare ulteriori analisi, non mi sento bene sulla bici” Articoli correlati Joao Almeida lancia la sfida a Vingegaard: “Penso che sia battibile al Giro d’Italia”Nonostante alcune assenze di lusso (su tutte quella di Tadej Pogacar), si preannuncia sicuramente spettacolare la prossima edizione del Giro... Juventus, Koopmeiners “Mi sento bene, voglio fare gol”Le parole di Koopmeiners Teun Koopmeiners ha parlato nella conferenza stampa pre partita dellla sfida contro il Monaco, valevole per l’ultima...