Giro d' Italia 2026 Almeida sfida Vingegaard | Tutti sono battibili tranne Pogacar

Il Giro d'Italia 2026 si avvicina e tra i principali protagonisti emergono Jonas Vingegaard e Joao Almeida. Quest’ultimo, nonostante la sua posizione di outsider, si mostra fiducioso e determinato, affermando che “tutti sono battibili, tranne Pogacar”. La corsa si preannuncia ricca di sfide e sorprese, con i grandi nomi del ciclismo pronti a confrontarsi lungo le strade italiane.

Roma, 16 gennaio 2026 - Prima dell'annuncio della partecipazione, la prima assoluta, di Jonas Vingegaard al Giro d'Italia 2026 uno dei maggiori favoriti, se non il principale, era stato indicato in Joao Almeida, che come tutti è scivolato indietro in un'ipotetica griglia di partenza. Non per questo, però, il portoghese abbandona i sogni di gloria personali e di una UAE Team Emirates-XRG che ha un conto aperto con la Corsa Rosa. Le dichiarazioni di Almeida. Se quasi due anni fa Tadej Pogacar aveva fatto centro senza particolari ansie, nella passata edizione Isaac Del Toro aveva a lungo sognato di portare la maglia rosa fino a Roma prima di perdere tutto il vantaggio accumulato sul Colle delle Finestre, teatro del riscatto di Simon Yates dopo la crisi del 2018 sulle medesime pendenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, Almeida sfida Vingegaard: “Tutti sono battibili, tranne Pogacar” Leggi anche: Giro d’Italia 2026: chi parteciperà? Joao Almeida, Yates e Pellizzari confermati. Vingegaard può cambiare tutto Leggi anche: Del Toro e Ayuso al Tour de France 2026, Almeida capitano UAE al Giro d’Italia: resta solo Vingegaard “indeciso” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Startlist Giro d’Italia 2026, l’elenco dei partecipanti comincia a formarsi; Anche Vingegaard dice sì al Giro 2026: Voglio aggiungere la maglia rosa alla mia collezione; Jonas Vingegaard al Giro d'Italia 2026: l'annuncio ufficiale | Ciclismo su strada; Vingegaard all'assalto di Giro d'Italia e Tour de France nel 2026. La Visma Lease a Bike conferma il calendario. Giro d'Italia 2026, Almeida sfida Vingegaard: "Tutti sono battibili, tranne Pogacar" - Prima dell'annuncio della partecipazione, la prima assoluta, di Jonas Vingegaard al Giro d'Italia 2026 uno dei maggiori favoriti, se non il principale, era stato indicato in ... msn.com

Dopo 15 anni torna il Giro di Sardegna! Le tappe dell’edizione 2026: parata di stelle a Cagliari - Dopo 15 anni di assenza tornerà nel 2026 il Giro di Sardegna, che si disputerà in cinque tappe dal 25 febbraio al 1° marzo. oasport.it

Vingegaard all'assalto di Giro d'Italia e Tour de France nel 2026. La Visma Lease a Bike conferma il calendario - Alcuni membri del Team Visma Lease a Bike avrebbero confermato a Wielerflits la presenza del ... eurosport.it

IL GIRO D’ITALIA È UN’OPPORTUNITÀ PER TUTTO IL TERRITORIO Il Giro d’Italia non è solo una corsa ciclistica. È il più grande evento sportivo itinerante d’Italia e uno dei più seguiti al mondo. I NUMERI DEL GIRO • Oltre 700 milioni di spettatori televi - facebook.com facebook

Vingegaard to Make Giro d’Italia Debut in 2026 giroditalia.it/en/news/vingeg… . Vingegaard ha scelto: sarà al Giro per la prima volta giroditalia.it/news/vingegaar… #GirodItalia @vismaleaseabike x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.