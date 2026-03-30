Giovanni Vernia replica a Fiaschi | Il Jovanotti cattivo l'ho fatto io per mesi su RDS prima di lui

Giovanni Vernia ha risposto a Fiaschi riguardo alla questione del personaggio di Jovanotti cattivo, affermando di aver interpretato questa figura per quattro mesi su RDS e di aver terminato questa attività a gennaio. La dichiarazione è stata rilasciata a Fanpage.it, chiarendo il suo coinvolgimento diretto nel personaggio menzionato.

Contattato da Fanpage.it, Giovanni Vernia replica a Fiaschi: "Ho fatto il Jovanotti cattivo su RDS per 4 mesi, l'ho chiuso a gennaio. Apprendo che lui lo ha fatto dopo in tv. Ne sono felice, non mi ha infastidito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti e approfondimenti su Giovanni Vernia

Danesi severa su Petrecca: “Alle Olimpiadi io ho portato la torcia, lui ha fatto una figuraccia”Anna Danesi è tornata sull’episodio che ha fatto discutere durante la cerimonia inaugurale dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 e ha...

Samira Lui torna su social dopo mesi: “Ho subito un attacco hacker. Questa assenza non ha fatto male”Samira Lui è tornata sui social dopo mesi in cui il suo profilo Instagram era sparito.

Leonardo Fiaschi contro il GialappaShow: “Hanno copiato Jovanotti, era già successo con Cremonini”Leonardo Fiaschi accusa il GialappaShow di aver copiato il suo personaggio del "Jovanotti cattivo", preparato per Only Fun.

Giovanni Vernia imita Jovanotti e racconta la cosa nuova di Jova: le cozze gratinate | RDS Shorts