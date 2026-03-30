Leonardo Fiaschi contro il GialappaShow | Hanno copiato Jovanotti era già successo con Cremonini

Da fanpage.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Leonardo Fiaschi ha presentato un'istanza legale contro il GialappaShow, sostenendo che il programma ha riprodotto il suo personaggio del

Leonardo Fiaschi accusa il GialappaShow di aver copiato il suo personaggio del "Jovanotti cattivo", preparato per Only Fun. Non è la prima volta: già era successo con Cremonini. da parte del gruppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: GialappaShow ritorna con Jovanotti al fianco del Mago Forest

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.