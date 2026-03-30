Leonardo Fiaschi contro il GialappaShow | Hanno copiato Jovanotti era già successo con Cremonini
Leonardo Fiaschi ha presentato un'istanza legale contro il GialappaShow, sostenendo che il programma ha riprodotto il suo personaggio del
Leonardo Fiaschi accusa il GialappaShow di aver copiato il suo personaggio del "Jovanotti cattivo", preparato per Only Fun. Non è la prima volta: già era successo con Cremonini. da parte del gruppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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