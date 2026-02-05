Samira Lui torna su social dopo mesi | Ho subito un attacco hacker Questa assenza non ha fatto male

Samira Lui torna sui social dopo mesi di silenzio. La showgirl e co-conduttrice de La Ruota della Fortuna ha riaperto il suo profilo Instagram, che era sparito senza spiegazioni. Lei stessa ha raccontato di aver subito un attacco hacker, ma ha aggiunto che questa assenza forzata non le ha fatto troppo male.

