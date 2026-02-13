Danesi severa su Petrecca | Alle Olimpiadi io ho portato la torcia lui ha fatto una figuraccia
Anna Danesi ha criticato duramente Petrecca, affermando che
Anna Danesi è tornata sull’episodio che ha fatto discutere durante la cerimonia inaugurale dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 e ha minimizzato il mancato riconoscimento in diretta, rilanciando con orgoglio sui successi del volley italiano. Una risposta elegante che trasforma la polemica in rivendicazione di risultati.🔗 Leggi su Fanpage.it
