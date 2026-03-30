Geely unisce Svezia e Germania | lancio auto in 6 mesi

Oggi viene annunciata la creazione di Geely Technology Europe, che riunisce i centri di Göteborg e Francoforte. La nuova struttura ha il compito di coordinare lo sviluppo di veicoli di nuova generazione e prevede il lancio di un'auto entro sei mesi. La notizia riguarda l'integrazione delle attività di ricerca e sviluppo tra i due centri europei.

Geely Technology Europe nasce oggi unendo i centri di Göteborg e Francoforte per coordinare lo sviluppo dei veicoli di nuova generazione. L’obiettivo è ridurre a meno di sei mesi il divario tra il lancio cinese e quello internazionale, raddoppiando i programmi di veicoli entro il 2027. Il gruppo cinese punta sull’integrazione delle competenze europee per sostenere la crescita globale dei marchi Zeekr, Lynk & Co e Geely. La strategia si basa su architetture condivise, adattamento ai mercati esigenti e innovazione digitale con intelligenza artificiale. L’unificazione degli hub europei come motore industriale. Göteborg e Francoforte smettono l’isolamento operativo per formare una struttura unica sotto il nome Geely Technology Europe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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