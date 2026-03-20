Geely Auto Talks la mobilità connessa corre ma mancano gli esperti

Durante l'evento Geely Auto Talks sulla mobilità connessa, è emerso che il settore procede bene, ma manca una figura chiave: gli esperti in intelligenza artificiale. I relatori hanno evidenziato come molte aziende abbiano difficoltà a sfruttare appieno le potenzialità di questa tecnologia, nonostante siano consapevoli delle opportunità offerte. La discussione ha mostrato che, in questo campo, la competenza specialistica rimane un elemento essenziale.

È partito da Napoli il primo incontro dedicato al Rinascimento tecnologico e all’ecosistema automotive. Santucci: “Siamo pronto a formare i nuovi talenti italiani” Si fa presto a parlare di intelligenza artificiale. Ma poi quanti sanno davvero utilizzarla in modo professionale? Non troppi in campo automotive, se il 75% delle aziende fatica a reperire profili specializzati in AI ed elettrificazione, guida autonoma e sostenibilità, nonostante il mercato italiano della Connected Mobility corra veloce, segnando una crescita del 16% a fine 2024 per un valore complessivo di 3,36 miliardi di euro. Un tour nazionale che vuole esplorare il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Geely Auto Talks, la mobilità connessa corre ma mancano gli esperti Articoli correlati Mobilità connessa, Italia in crescita ma mancano le competenze adeguateLa mobilità connessa in Italia cresce a ritmi sostenuti e supera i 3,36 miliardi di euro di valore, ma il vero nodo resta quello delle competenze. Uber e itTaxi: Sicilia più connessa, rinnovata per 5 anni la partnership per mobilità in 20 comuni.La collaborazione tra Uber e itTaxi è stata estesa per altri cinque anni, consolidando un’offerta di trasporto che interessa venti comuni siciliani,... Contenuti utili per approfondire Geely Auto Talks Temi più discussi: Geely Auto Talks parte da Napoli: l'auto del futuro corre ma in Italia mancano i talenti; Volkswagen ID Cross 2026: prezzo, autonomia e caratteristiche del nuovo SUV elettrico; Geely Auto Talks: la connected mobility in Italia vale 3,36 miliardi di euro ma mancano i talenti; Santucci (Jameel Motors Italia): La vera sfida oggi è costruire le competenze per rendere concreta la mobilità del futuro. Geely auto talks: connected mobility in Italia vale 3,36 miliardiNapoli, 20 mar. (askanews) - La sfida principale della Connected Mobility per il futuro riguarda competenze e formazione: il 75% delle aziende ... notizie.tiscali.it Auto e lavoro: se hai queste competenze, il posto lo troviEcco cosa dice la ricerca presentata a Napoli durante Geely Auto Talks, grazie ai dati del Politecnico di Milano ... msn.com Geely Auto Talks: la connected mobility in Italia vale 3,36 miliardi di euro ma mancano i talenti x.com Giovedì 19 marzo 2026 ore 17:00 presso Fondazione Salvatore si terrà l'incontro “Geely Auto Talks powered by Jameel Motors – Le nuove professioni della mobilità: tecnologie smart e sostenibilità per la gestione dei grandi eventi”, primo appuntamento del ro - facebook.com facebook