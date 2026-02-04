Geely l’espansione continua? Costruirà auto in Europa nelle fabbriche Ford

Geely potrebbe presto costruire auto in Europa, in collaborazione con Ford. Secondo Reuters, il gruppo di Hangzhou sta per chiudere un accordo che rientra in un piano più ampio, che include anche motori con Renault, rapporti con Mercedes e la proprietà di Volvo. L’intesa potrebbe portare a una presenza più forte del marchio cinese nel Vecchio Continente.

Ford e Geely stanno trattando da settimane per una possibile collaborazione in Europa.

Geely Starray EM-i: a 34.900 € è l’ibrido che non ti aspetti. La mia provaGeely Starray EM-i a 34.900€: è un affare? Prova completa del SUV ibrido da 260 CV. Interni premium, tanto spazio e consumi ridotti. techprincess.it

Geely vuole entrare nella Top 5 globale. Obiettivo: 6,5 milioni di auto vendute all'anno entro il 2030Dopo un anno record, obiettivi decisamente ambiziosi per Geely che punta a produrre 6,5 milioni di vetture entro il 2030 ... dmove.it

Gruppo Geely entro 2030 vuole superare nel mondo 6,5 milioni di veicoli venduti. Nuovo piano strategico basato su innovazione e "vantaggiosa estensione delle alleanze" #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook