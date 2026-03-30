Geely ha annunciato la creazione di Geely Technology Europe, un nuovo centro di ricerca e sviluppo situato tra Svezia e Germania. L’obiettivo è potenziare la presenza del gruppo nel mercato europeo e concentrarsi sulla produzione di veicoli di nuova generazione. La decisione fa parte di una strategia globale volta ad accelerare il sviluppo di tecnologie innovative nel settore automobilistico.

Geely accelera la sua strategia globale e rafforza la presenza in Europa con la nascita di Geely Technology Europe, un nuovo polo di ricerca e sviluppo destinato a diventare centrale nello sviluppo dei veicoli di nuova generazione. Il gruppo cinese punta così a integrare competenze e innovazione europea per sostenere la crescita internazionale dei propri marchi. Il nuovo hub unifica le attività ingegneristiche già attive a Göteborg, in Svezia, e Francoforte, in Germania, creando una struttura coordinata che lavorerà a stretto contatto con il Geely Research Institute in Cina. L’obiettivo è chiaro: sviluppare piattaforme globali e ridurre drasticamente i tempi di lancio tra il mercato cinese e quelli internazionali, portando il divario a meno di sei mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Geely rafforza la presenza in Europa con un hub di ricerca e sviluppo tra Svezia e Germania

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