Gattuso sul video di Dimarco & Co | Stupidi a farci male da soli
Il commissario tecnico dell'Italia ha commentato le dichiarazioni del collega della Bosnia, che aveva detto che in caso di vantaggio, avrebbe optato per una tattica difensiva. Gattuso ha definito questa strategia
Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso sulle parole del ct della Bosnia Sergej Barbarez ("Se segniamo, ed è uno a zero per noi, parcheggiamo l'autobus da una parte. Se perdiamo 1-0? Lo parcheggiamo dall’altra parte”) e sul video di Dimarco e compagni che esultano al passaggio del turno dei bosniaci contro il Galles. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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