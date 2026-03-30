Rino Gattuso ha espresso preoccupazione per le possibilità di mancare un ulteriore mondiale, sottolineando che sarebbe una sconfitta difficile da accettare. Ha commentato anche la situazione di un giocatore, definendolo vittima di comportamenti sbagliati da parte della squadra. Il commissario tecnico si è mostrato determinato nel valutare attentamente le decisioni da prendere in vista delle prossime partite.

È la notte di Rino Gattuso, quella delle ultime scelte, che non possono essere sbagliate. Ci tiene, il ct. Da morire. Già la sfida con l’Irlanda l’aveva definita «la più importante della carriera», quattro giorni dopo deve alzare il livello. Il campo di Zenica, lo stadio del Bilino Polje non invita all’ottimismo. E’un terreno che valorizza chi lo conosce, e l’Italia ci ha solo camminato sopra per una quindicina di minuti, in divisa. L’allenamento l’ha svolto a Coverciano, in mattinata, prima di raggiungere la Bosnia con un volo charter. Presente al fianco di Rino, l’amico dirigente Buffon, che lo ha scelto per il post Spalletti ed è il primo che si assumerà la responsabilità in caso di sconfitta, l’ennesima, e che nessuno si augura, oppure a lui i meriti del successo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bosnia-Italia, Gattuso: «Se manchiamo un altro Mondiale sarà una mazzata. Dimarco? Stupidi noi»

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Bosnia-Italia, Gattuso: «Se manchiamo un altro Mondiale sarà una mazzata. Il campo? Alibi da perdenti»È la notte di Rino Gattuso, quella delle ultime scelte, che non possono essere sbagliate.

“Dimarco? Stupidi noi. Se non andiamo al Mondiale sarà una mazzata”: la carica di Gattuso“Chi gioca al calcio vive per notti così, la tensione comincia a salire, se non è così appendi le scarpe al chiodo e non alleni più.

Bosnia-Italia, Gattuso: «Serve lo spirito di quando siamo diventati campioni. Dimarco? Stupidi a farci male da soli»È la notte di Rino Gattuso, quella delle ultime scelte, che non possono essere sbagliate.