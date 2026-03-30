Dimarco? Stupidi noi Se non andiamo al Mondiale sarà una mazzata | la carica di Gattuso
L'allenatore ha commentato la situazione attuale della nazionale, sottolineando quanto la mancata qualificazione al prossimo Mondiale rappresenterebbe un duro colpo. Ha inoltre parlato dell'importanza del calcio come esperienza di emozioni e tensioni, affermando che chi si dedica a questo sport vive per le grandi serate, e che senza questa passione è meglio smettere di allenarsi.
“Chi gioca al calcio vive per notti c o sì, la tensione comincia a salire, se non è così appendi le scarpe al chiodo e non alleni più. Dovremo essere bravi a mettere tutto in campo, domani ce ne sarà bisogno”. Così il commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso, a Sky Sport, alla vigilia della finale del playoff di qualificazione al Mondiale a Zenica contro la Bosnia. “C’è una grande responsabilità, ma non c’è cosa più bella – aggiunge Gattuso -. Dobbiamo essere bravi a non perdere energie. Sento una grande responsabilità dal primo giorno che ho preso la panchina della Nazionale, ma devo pensare a guardare negli occhi i giocatori e trasmettere fiducia”, ha spiegato il ct, che in conferenza stampa ha aggiunto: “Se non andiamo al Mondiale sarà una mazzata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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