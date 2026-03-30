L'allenatore ha commentato la situazione attuale della nazionale, sottolineando quanto la mancata qualificazione al prossimo Mondiale rappresenterebbe un duro colpo. Ha inoltre parlato dell'importanza del calcio come esperienza di emozioni e tensioni, affermando che chi si dedica a questo sport vive per le grandi serate, e che senza questa passione è meglio smettere di allenarsi.

“Chi gioca al calcio vive per notti c o sì, la tensione comincia a salire, se non è così appendi le scarpe al chiodo e non alleni più. Dovremo essere bravi a mettere tutto in campo, domani ce ne sarà bisogno”. Così il commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso, a Sky Sport, alla vigilia della finale del playoff di qualificazione al Mondiale a Zenica contro la Bosnia. “C’è una grande responsabilità, ma non c’è cosa più bella – aggiunge Gattuso -. Dobbiamo essere bravi a non perdere energie. Sento una grande responsabilità dal primo giorno che ho preso la panchina della Nazionale, ma devo pensare a guardare negli occhi i giocatori e trasmettere fiducia”, ha spiegato il ct, che in conferenza stampa ha aggiunto: “Se non andiamo al Mondiale sarà una mazzata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dimarco? Stupidi noi. Se non andiamo al Mondiale sarà una mazzata”: la carica di Gattuso

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