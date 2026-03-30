Nella notte in cui si decide il futuro della nazionale, il commissario tecnico ha espresso l'importanza di ritrovare lo spirito di quando la squadra ha conquistato i titoli. Ha commentato la situazione di un giocatore che ha causato problemi, definendolo stupido nel commettere errori da solo. Il tecnico si concentra sulle scelte da fare, considerando decisive le decisioni che prenderà nelle prossime ore.

È la notte di Rino Gattuso, quella delle ultime scelte, che non possono essere sbagliate. Ci tiene, il ct. Da morire. Già la sfida con l’Irlanda l’aveva definita «la più importante della carriera», quattro giorni dopo deve alzare il livello. Il campo di Zenica, lo stadio del Bilino Polje non invita all’ottimismo. E’un terreno che valorizza chi lo conosce, e l’Italia ci ha solo camminato sopra per una quindicina di minuti, in divisa. L’allenamento l’ha svolto a Coverciano, in mattinata, prima di raggiungere la Bosnia con un volo charter. Presente al fianco di Rino, l’amico dirigente Buffon, che lo ha scelto per il post Spalletti ed è il primo che si assumerà la responsabilità in caso di sconfitta, l’ennesima, e che nessuno si augura, oppure a lui i meriti del successo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bosnia-Italia, Gattuso: «Serve lo spirito di quando siamo diventati campioni. Dimarco? Stupidi a farci male da soli»

Una raccolta di contenuti su Bosnia Italia Gattuso Serve lo spirito...

Bosnia Italia, parla Dimarco: «L’esultanza? Una reazione istintiva. Non siamo arroganti, manchiamo da due Mondiali…»di Redazione Inter News 24Bosnia Italia, l‘esterno azzurro chiarisce il caso dell’esultanza in vista della cruciale sfida contro la Bosnia: ecco...

“Dimarco? Stupidi noi. Se non andiamo al Mondiale sarà una mazzata”: la carica di Gattuso“Chi gioca al calcio vive per notti così, la tensione comincia a salire, se non è così appendi le scarpe al chiodo e non alleni più.

Italia, Gattuso analizza: «Ci siamo complicati la vita da soli con Locatelli schiacciato. Nella ripresa…»Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling...