In vista dello spareggio per il Mondiale contro la Bosnia, l’allenatore ha commentato i sette mesi alla guida della squadra, affermando che sia la formazione che il gruppo sono migliorati significativamente nel tempo. L’intervista è stata rilasciata a Sky Sport in preparazione alla partita di domani sera. La sfida rappresenta un momento cruciale per la qualificazione azzurra.

Gattuso intervistato a Sky Sport in vista di Bosnia-Italia di domani sera spareggio decisivo per andare al Mondiale Le parole di Gattuso. “Chi gioca al calcio, vive per notti così. Sentiamo il formicolio, la tensione torna a salire, non c’è cosa più bella se fai questo lavoro qui sia da calciatore sia da allenatore. Sennò devi smettere. Ci giochiamo tanto, lo sappiamo, sono due Mondiali che non partecipiamo, dobbiamo essere bravi a non smarrire energie e metterla tutta in campo. Ce n’è bisogno”. Le notti magiche le hai mai sognate? “Sin dal primo giorno che ho preso in mano la panchina della Nazionale, sento grande responsabilità. La sento. Però oggi non posso pensare a quello che succederà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso: “In questi 7 mesi penso che la squadra e il gruppo siano migliorati tanto”

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