Bonaventura | Penso che in Italia ce ne siano diversi bravi magari al momento al top della carriera Penso a Tonali e Barella

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Bonaventura ha commentato la presenza di centrocampisti di talento in Italia, citando in particolare Tonali e Barella come alcuni tra i più rappresentativi del momento. La discussione si è concentrata sulle qualità e sul ruolo di questi giocatori nel panorama calcistico nazionale. Bonaventura ha espresso un’opinione sui centrocampisti italiani senza entrare in dettagli più approfonditi.