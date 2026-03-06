Bonaventura | Penso che in Italia ce ne siano diversi bravi magari al momento al top della carriera Penso a Tonali e Barella
In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Bonaventura ha commentato la presenza di centrocampisti di talento in Italia, citando in particolare Tonali e Barella come alcuni tra i più rappresentativi del momento. La discussione si è concentrata sulle qualità e sul ruolo di questi giocatori nel panorama calcistico nazionale. Bonaventura ha espresso un’opinione sui centrocampisti italiani senza entrare in dettagli più approfonditi.
Prandelli elogia Bonaventura: 'Può avere ancora grande futuro in Nazionale'Cesare Prandelli ha parlato in un'intervista a firenzeviola.it. Queste le sue parole: Bonaventura penso che possa avere un futuro in Nazionale, se Spalletti lo ha convocato: ha dimostrato di essere ... calciomercato.com
Jack Bonaventura si ritira dal calcio Con la maglia della Fiorentina 162 partite, 22 assist e 22 reti. Una meraviglia vederti giocare con la nostra maglia, sempre uno di noi - facebook.com facebook
#Bonaventura appende gli scarpini al chiodo. Il #Milan: “Grazie Jack, è stato un viaggio bellissimo” x.com