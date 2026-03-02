Brignone chiude in anticipo la stagione | Ho chiesto tanto al mio corpo in questi mesi e ora sto pagando il conto

Federica Brignone ha deciso di terminare anticipatamente la stagione dopo aver concluso ottava a Soldeu. La sciatrice ha spiegato di aver richiesto molto al suo corpo durante i mesi di competizione e ora sta affrontando le conseguenze di questo impegno. La decisione è stata comunicata a seguito della gara e rappresenta la fine anticipata del suo percorso stagionale.

Non proseguirà dunque con le gare della Coppa del mondo di sci. "Approfitto della stagione ormai al capolinea per concedermi una pausa e continuare successivamente al meglio la riabilitazione". Federica Brignone, dopo la gara a Soldeu dove è arrivata ottava, ha deciso di chiudere in anticipo la stagione. Non prenderà, dunque, parte alle prossime tappe della Coppa del mondo di sci, né alle finali in Norvegia. "Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi. Dal giorno stesso in cui mi sono infortunata ho dedicato tutta me stessa all'obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ottenendo il doppio risultato di portare la bandiera tricolore e di salire sul podio.