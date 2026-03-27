Marco Palestra, giocatore del Cagliari, ha condiviso le sue impressioni dopo aver esordito con la nazionale maggiore. Ha descritto le emozioni vissute durante i giorni trascorsi con il gruppo e con l’allenatore Gattuso, sottolineando come questa esperienza rimarrà impressa nella sua memoria. Le sue parole riflettono la soddisfazione personale per il momento raggiunto e l’atmosfera che si è creata nel ritiro.

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© Calcionews24.com - Palestra dopo l’esordio in Nazionale maggiore: «Emozioni che resteranno a vita, vi racconto come sono stati questi giorni con Gattuso e col gruppo»

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