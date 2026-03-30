Il commissario tecnico della Bosnia-Erzegovina ha commentato alla vigilia della finale playoff contro l’Italia, sottolineando le emozioni condivise tra le due squadre. Ha affermato che sarà importante affrontare la partita con coraggio e attenzione ai dettagli, senza entrare nel merito di motivazioni o ragioni specifiche. La conferenza stampa si è svolta in vista del confronto decisivo tra le due nazionali.

Calciomercato Milan, pronto un clamoroso ritorno in rossonero per Tonali? Un rivelazione spiazza tutti Bernardo Silva Juventus, arriva la decisione attesa: perché la scelta del portoghese può aprire una nuova era per i bianconeri Mercato Napoli, futuro in Serie A per Lucca? Quel club torna a pensarci! Occhio all’incastro per l’estate Ugarte Juventus, osservato speciale all’Allianz Stadium: idea nuova della dirigenza se dovesse partire questo big in estate. Novità! Nuovo stadio Lazio, altra frenata! Spunta un nuovo ostacolo burocratico che complica il progetto biancoceleste Infortunio Wesley, pessime notizie per la Roma: gli esami confermano... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bosnia, parla il ct Barbarez: «Ci sono tante emozioni per l’Italia, ma anche per noi. Dovremo avere coraggio, curando i dettagli»

Articoli correlati

Bosnia Italia, quanti dubbi per il ct Barbarez! In due rischiano in vista della finale playoff contro gli azzurri! Le ultimeCalciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche Casemiro, segnali chiari dal...

“La mia versione di Due Vite? L’ha amata anche Marco Mengoni e piace a tante persone, su 3mila commenti forse 500 sono negativi. Ma non immaginavo queste mazzate. Qui in Italia sono molto giudicata”: parla Laura Pausini"Sono forte sul palco, però quando scendo non ho le spalle larghe e posso cadere", ha detto la cantante a Vanity Fair a proposito delle critiche...

Una raccolta di contenuti su Bosnia parla il ct Barbarez Ci sono...

Temi più discussi: Caso Tahirovic, scontro tra ct Bosnia e allenatore gallese del Brondby: Cose incredibili; Italia, dopo l'Irlanda ci sarà la Bosnia. Gattuso: 'Primo passo fatto'; Il ct del San Marino non ha dubbi: La Bosnia è lenta in manovra, gioca a ritmi bassi: per l'Italia è un fattore positivo; Barbarez, il ct della Bosnia che sogna l’impresa con l’Italia e il Mondiale 2026: è un pro del poker!.

Tutti bene tranne me, il ct della Bosnia e la tattica anti Italia: Un gol e via con l’autobusIl tempo scorre e si avvicina sempre di più la sfida tra Bosnia e Italia. Una sfida determinante per gli azzurri per cercare di tornare ai Mondiali a distanza di 12 anni, ma l'avversario di turno non ... tuttosport.com

Bosnia-Italia oltre il fattore campo: Ho giocato finali di Champions davanti a 90 mila persone e…C'è grande attesa per la finale playoff a Zenica e sale la tensione per cercare di centrare l'accesso ai prossimi Mondiali in un ambiente caldissimo ... tuttosport.com

L'Italia di Rino Gattuso partirà da Firenze per la Bosnia tra poche ore Ancora a parte però Gianluca Scamacca Le ultime sugli azzurri - facebook.com facebook

#Bosnia, l’allarme Kolasinac è rientrato: il difensore dell’Atalanta ci sarà x.com