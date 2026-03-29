Il commissario tecnico ha iniziato a valutare le possibili scelte per la partita, considerando l'inserimento di un nuovo giocatore in un ruolo diverso rispetto alle ultime convocazioni. Si ipotizza un cambio di formazione con l'inserimento di un giovane attaccante, mentre un altro giocatore potrebbe essere sostituito per motivi tattici. La scelta delle probabili formazioni sarà ufficializzata nelle prossime ore.

Mercato Milan, pista Zirkzee sempre viva: nuovi segnali dall’Inghilterra, l’olandese resta intrigato. Le ultime Calciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche Casemiro, segnali chiari dal brasiliano: niente Arabia, priorità all’Europa. L’Inter fiuta il colpo e Chivu sogna Napoli, Conte sceglie la via del patteggiamento dopo gli insulti a Manganiello: multa ma niente squalifica! David torna al gol con il Canada! Doppietta su rigore contro l’Islanda, poi lascia il campo per un infortunio Da Cunha svela: «Fabregas? Sapevo che sarebbe diventato un grande allenatore. Nazionale... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Probabili formazioni Bosnia Italia, tentazione Pio Esposito per Gattuso! Il ct pensa alla staffetta in un altro ruolo

Articoli correlati

Bosnia Italia: ‘pazza’ idea Pio Esposito titolare? Gattuso ci pensa, ha una forte tentazione per la formazione titolare. Cosa ha in mente!Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile,...

Pio Esposito titolare in Italia Irlanda del Nord? A cosa sta pensando davvero Gattuso per i playoff Mondiali. La mossa del ct azzurro!Udinese, Gianpaolo Pozzo racconta: «Si parlava di 300 milioni ma non vogliamo vendere…Dico questo sul futuro di Solet e Davis» Calciomercato Juve:...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bosnia Italia

Temi più discussi: Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie; Bosnia-Italia: probabili, ballottaggio Pio Esposito-Retegui; Le probabili formazioni di Bosnia-Italia (finale playoff Mondiali 2026); La probabile formazione dell'Italia contro la Bosnia: modulo e titolari, gioca Retegui o Pio Esposito, come sta Bastoni.

Probabili formazioni Bosnia-Italia: le novità rispetto all’Irlanda del Nord, c’è Esposito?Probabili formazioni Bosnia Italia - Archiviata la vittoria contro l'Irlanda del Nord, l'Italia si prepara alla sfida decisiva ... fantamaster.it

Bosnia-Italia: cronaca diretta e risultato in tempo realeDiretta Bosnia-Italia di Martedì 31 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la finale dei playoff delle qualificazioni europee ai Mondiali ... calciomagazine.net

Il paradosso di Retegui: è il più utilizzato da Gattuso, ma rischia di iniziare Bosnia-Italia in panchina x.com

Mondiali: Italia sfida Bosnia e polemiche 'nessuna mancanza di rispetto'. Martedì il match-mondiali: Dimarco respinge le critiche 'la forza mentale ci aiuterà'. #ANSA - facebook.com facebook