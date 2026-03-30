Conferenza stampa Gattuso pre Bosnia Italia LIVE | le parole del ct degli azzurri

Il commissario tecnico della nazionale italiana ha parlato in una conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Bosnia. Ha analizzato la condizione della squadra, menzionando le scelte per la formazione e le sfide che attendono gli azzurri. Durante l'incontro, ha risposto alle domande dei giornalisti, senza fornire dettagli su eventuali strategie o decisioni definitive.

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