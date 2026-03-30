Gasolio sopra i 2 euro camionisti in sciopero dal 20 al 25 aprile E i gestori accusano le compagnie di non aver reso pubblici i prezzi consigliati

Dal 20 al 25 aprile, i camionisti hanno avviato uno sciopero nazionale a causa del costo del gasolio, che supera i 2 euro al litro. Trasportounito ha annunciato un fermo totale dei tir, mentre Unatras ha organizzato assemblee permanenti in circa cento città italiane. I gestori del settore accusano le compagnie di non aver reso pubblici i prezzi consigliati del carburante.

Il gasolio resta sopra i 2 euro e continua a salire, e i camionisti scendono in piazza. Trasportounito proclama il fermo nazionale dei tir dal 20 al 25 aprile, Unatras indice assemblee permanenti nelle piazze di 100 città italiane. Le associazioni di categoria parlano di “situazione ormai insostenibile” e di “assoluta emergenza”. I gestori delle pompe di Faib Confesercenti e Fegica intanto hanno presentato un esposto a Mister Prezzi, il Garante del Ministero delle Imprese. Accusano le compagnie energetiche di non aver ancora pubblicato sui loro siti i prezzi di vendita consigliati, come impone il decreto carburanti del 18 marzo. La norma puntava ad aumentare la trasparenza e contrastare pratiche speculative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gasolio sopra i 2 euro, camionisti in sciopero dal 20 al 25 aprile. E i gestori accusano le compagnie di non aver reso pubblici i prezzi consigliati Contenuti e approfondimenti su Gasolio sopra Leggi anche: Carburanti, prezzi in impennata: il gasolio sopra i 2 euro al litro di media Gasolio, una stangata infinita. I prezzi tornano sopra 2 euro. E in vista il rientro delle accisedi Lucia Bigozzi AREZZO Chi ci salverà dall’otto aprile? Neve, grandine o allagamenti? Niente meteo impazzito: sulla data clou aleggiano i fulmini... Carburanti, Campania tra le regioni più care: gasolio sopra i 2 euro al litroI dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy segnalano un aumento generalizzato dei prezzi dei carburanti.