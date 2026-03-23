I dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy segnalano un aumento generalizzato dei prezzi dei carburanti. La Campania è tra le aree con i costi più alti, con il diesel oltre la soglia dei 2 euro al litro. La Campania si conferma tra le regioni con i prezzi più elevati per i carburanti, con il gasolio che supera i 2 euro al litro e la benzina tra le più care a livello nazionale. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il costo medio in modalità self service sulla rete stradale italiana è pari a 1,722 euro al litro per la benzina e 1,985 euro per il gasolio, mentre in autostrada si sale rispettivamente a 1,788 euro e 2,055 euro al litro. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Carburanti, Campania tra le regioni più care: gasolio sopra i 2 euro al litro

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