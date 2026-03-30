Da inizio aprile i prezzi del gasolio sono tornati sopra i 2 euro al litro, segnando un aumento rispetto ai mesi precedenti. Si prospetta un possibile rientro delle accise che potrebbe influenzare ulteriormente il costo alla pompa. La questione riguarda principalmente il mercato energetico e le decisioni governative, senza coinvolgimento di particolari eventi climatici o altri fattori esterni.

di Lucia Bigozzi AREZZO Chi ci salverà dall’otto aprile? Neve, grandine o allagamenti? Niente meteo impazzito: sulla data clou aleggiano i fulmini dei prezzi. Perché fino a quel giorno faremo il pieno con il muso lungo ma ancora parzialmente coperti dallo scudo della tregua sulle accise. E da quel giorno ripartirà la rumba. L’impressione è che la rumba farà molto male, più di quella di febbraio che abbiamo già "ballato". Il quadro a questo punto è chiaro. Il governo ha tolto per 20 giorni circa 24 centesimi di accise, per l’esattezza 24,2, comprendendo nella cifra anche l’Iva. Una mossa che inizialmente ha frenato il prezzo del gasolio riportandolo sotto i due euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gasolio, una stangata infinita. I prezzi tornano sopra 2 euro. E in vista il rientro delle accise

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