I prezzi dei carburanti continuano a salire, con il gasolio che supera i 2 euro al litro in media e la benzina in aumento. L'incremento è legato alla crisi in Medio Oriente, che ha influenzato i mercati energetici. Le compagnie petrolifere hanno applicato nuovi rincari, determinando un aumento diffuso nelle stazioni di servizio. La situazione resta in evoluzione e monitorata dalle autorità.

Il prezzo dei carburanti in Italia continua ad aumentare. A confermarlo è la rilevazione settimanale dei prezzi medi elaborata dal Mase (ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) in data 16 marzo 2026 e valida per la settimana compresa tra il 9 e il 15 marzo. In questi giorni il prezzo medio, in modalità self service, della benzina è stato di 1,819 euro al litro, dunque di 74 millesimi (7,4 centesimi) più alto rispetto alla settimana precedente (+4.24%). Ancora più importante il rialzo del gasolio, che ha avuto un prezzo medio pari 2,034 euro al litro, ovvero 164 millesimi (16,4 centesimi) maggiore rispetto a quello della scorsa rilevazione (+8,78%). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carburanti, prezzi in impennata: il gasolio sopra i 2 euro al litro di media

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